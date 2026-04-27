En la cancha de Belgrano salvaron a un bebé que no podía respirar

Un bebé de apenas un mes fue asistido este domingo en la previa de un partido en el estadio de Belgrano, luego de presentar dificultades para respirar mientras su madre pedía ayuda en medio del operativo de seguridad.

Según informaron fuentes policiales, la mujer alertó a los efectivos al notar que su hijo tenía problemas respiratorios. De inmediato, el personal intervino y aplicó maniobras de primeros auxilios para desobstruir las vías aéreas.

Tras la rápida acción, el niño logró recuperar la respiración y fue atendido por un servicio de emergencias que continuó con la asistencia médica en el lugar.

El pequeño quedó fuera de peligro y permaneció junto a su madre tras el episodio.