Encontraron a la joven embarazada que era intensamente buscada en Alta Gracia

La Fiscalía de Instrucción de Primer Turno informó este domingo por la tarde que Andrea, la joven de 28 años que era intensamente buscada en Alta Gracia, fue encontrada en buen estado de salud.

El caso había generado fuerte preocupación en la comunidad, ya que se trataba de una mujer cursando un embarazo de riesgo, lo que había motivado un pedido urgente de colaboración para dar con su paradero .

Su búsqueda se había difundido ampliamente en las últimas horas, tanto por autoridades judiciales como por medios de comunicación, debido a la sensibilidad del caso.

Con la confirmación oficial de su aparición, se dejó sin efecto el pedido de paradero, llevando alivio tras varios días de incertidumbre.