Grave accidente en alta gracia: dos heridos tras un fuerte choque en ruta 5

Un importante siniestro vial se registró en la mañana de este lunes en la ciudad de Alta Gracia, sobre la Ruta 5, a la altura de una conocida ferretería de la zona.

De acuerdo a las primeras informaciones, en el vehículo involucrado viajaban dos personas de entre 30 y 38 años, quienes serían empleados de una cadena de supermercados local.

Como consecuencia del violento impacto, el conductor habría sufrido heridas de gravedad, mientras que el acompañante presentó un fuerte traumatismo y un corte de consideración en la frente.

En el lugar trabajó personal de salud y servicios de emergencia, que asistieron a los heridos y los trasladaron para su atención médica. Las causas del accidente aún se investigan.