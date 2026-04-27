Grave accidente en alta gracia: dos heridos tras un fuerte choque en ruta 5

Grave accidente en alta gracia: dos heridos tras un fuerte choque en ruta 5Un violento choque dejó dos personas heridas con lesiones de consideración.
Un importante siniestro vial se registró en la mañana de este lunes en la ciudad de Alta Gracia, sobre la Ruta 5, a la altura de una conocida ferretería de la zona.
De acuerdo a las primeras informaciones, en el vehículo involucrado viajaban dos personas de entre 30 y 38 años, quienes serían empleados de una cadena de supermercados local.
Como consecuencia del violento impacto, el conductor habría sufrido heridas de gravedad, mientras que el acompañante presentó un fuerte traumatismo y un corte de consideración en la frente.
En el lugar trabajó personal de salud y servicios de emergencia, que asistieron a los heridos y los trasladaron para su atención médica. Las causas del accidente aún se investigan.