Hay tres imputados por el brutal crimen de la jubilada en Quilino

Tres personas fueron imputadas por el asesinato de Vicenta López, la jubilada de 62 años que fue maniatada, amordazada y asfixiada en el interior de su casa en Quilino. La causa es instruida por la fiscal Analía Cepede, quien confirmó que hay dos detenidos y un tercer sospechoso que permanece prófugo.

El cuerpo sin vida de la víctima fue hallado el viernes pasado en horas de la noche y el crimen conmocionó al norte cordobés.

Para la investigación, el homicidio se produjo durante un asalto violento perpetrado por vecinos de la mujer.

Según trascendió, la víctima tenía cinta adhesiva en la boca y había sido atada con una sábana. La funcionaria judicial explicó además que utilizaba una dentadura postiza que se tragó y ocasionó que muriera asfixiada.

La presunción es que la pareja involucrada y su cómplice descubrieron que la mujer tenía dinero en la casa y trataron de hacerse con él, pero no esperaron que López se defendiera y todo se descontroló rápidamente.