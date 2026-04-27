Iba a toda velocidad, se dio la fuga y lo atraparon: ocurrió en Carlos Paz

Un joven de 18 años fue detenido anoche por conducir de forma peligrosa por el Centro Viejo de Villa Carlos Paz. Se trasladaba a bordo de una moto Honda NXT 12 cc, evadió un control policial a toda velocidad y fue atrapado gracias a un seguimiento con las cámaras de vigilancia.

El hecho se produjo el domingo en horas de la noche en la intersección de Roma y 9 de Julio.

El personal del Comando de Acción Preventiva fue alertado de la situación y cuando se intentó identificarlo, el conductor se dio a la fuga a alta velocidad, poniendo en riesgo su vida y la de terceros.

Los efectivos iniciaron un seguimiento controlado que finalizó metros más adelante con la detención del motociclista, quien fue trasladado a la comisaría local y quedó a disposición de la justicia. En tanto, la moto fue secuestrada.