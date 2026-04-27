Intentó huir en moto, atacó a policías y terminó detenido en Marcos Juárez

Un hombre de 30 años fue detenido este lunes en Marcos Juárez luego de intentar escapar en una motocicleta, agredir a efectivos y resistirse al procedimiento policial. El hecho ocurrió durante patrullajes preventivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA).

El episodio se registró sobre calle Intendente Monetto, cuando personal de la Compañía de Intervenciones Especiales observó a un motociclista que colisionó con un vehículo tras realizar una maniobra peligrosa.

Al descender del móvil para asistirlo y verificar su estado, el conductor abandonó la moto y emprendió la fuga a pie, aunque fue alcanzado a pocos metros. En ese momento reaccionó de forma violenta, lanzando golpes de puño y patadas contra los uniformados, por lo que debió ser reducido.

Durante el control preventivo, los efectivos constataron que el hombre no contaba con documentación del rodado.

Tras el procedimiento, el detenido y la motocicleta fueron trasladados a sede policial. Se iniciaron actuaciones por presunta infracción al artículo 239 del Código Penal.

En paralelo, la FPA desplegó controles en espacios verdes, terminales, accesos y zonas comerciales de distintas localidades, entre ellas Morrison, Ballesteros, Monte Leña, Villa Nueva, San Francisco, Deán Funes, Miramar, Balnearia, Marull, Achiras, Bulnes, Coronel Moldes y Santa Catalina.