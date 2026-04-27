Investigan una amenaza de tiroteo en una clínica que atiende a afiliados del PAMI

Una grave amenaza de tiroteo generó alarma este lunes en la Clínica Santa Clara de Florencio Varela, un establecimiento de salud privado de referencia en la zona sur por su atención a afiliados del PAMI. El hecho fue descubierto cuando personal del centro encontró un cartel con una advertencia intimidatoria en uno de los vestuarios internos, lo que derivó en una denuncia inmediata.

El mensaje, hallado en un sector ubicado detrás del área de laboratorio en la planta baja, contenía una frase directa: “No presentarse a trabajar mañana. Tiroteo en la clínica”. Ante esta situación, el director médico del establecimiento, Christian Adrián Caroli, se presentó en la Comisaría 1.ª de Florencio Varela para radicar la denuncia correspondiente.

La causa fue caratulada como intimidación pública y quedó en manos de la UFI N.º 04 del distrito, que ya inició la investigación para esclarecer el origen de la amenaza.

Si bien las autoridades de la clínica decidieron no evacuar el edificio y mantener la atención al público, el episodio generó preocupación entre trabajadores y pacientes, especialmente en el sector de guardia, donde se vivieron momentos de tensión.

Los investigadores analizan ahora las cámaras de seguridad internas para determinar quién tuvo acceso al vestuario en las horas previas al hallazgo. Una de las hipótesis es que el cartel habría sido colocado durante el fin de semana, aprovechando el ingreso fuera del horario habitual.

Además, la fiscalía no descarta que el hecho pueda estar vinculado con otras amenazas anónimas recientes registradas en instituciones educativas de la región, que presentan características similares y mantienen en alerta a las autoridades.