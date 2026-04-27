Mina Clavero: detenido tras desafiar a la Policía con un arma

Un hombre fue detenido en la madrugada de este lunes en Mina Clavero luego de protagonizar un violento episodio en el que incitó a pelear al personal policial y portaba un arma blanca.

El procedimiento se llevó a cabo en barrio Santa Ana, donde los efectivos intervinieron al advertir una actitud agresiva por parte del hombre, quien comenzó a provocar a los uniformados.

Según informaron fuentes policiales, en medio de la situación el individuo se abalanzó contra el personal actuante. En ese momento, los agentes observaron que llevaba un elemento punzante, que fue secuestrado en el lugar.

Ante el riesgo, se realizó una reducción controlada, logrando su aprehensión y posterior traslado a sede policial.

El hombre quedó a disposición de la autoridad competente por infracción a la Ley Provincial N° 10.326.