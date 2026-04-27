Murió al atragantarse mientras desayunaba en un geriátrico

Una mujer de 63 años perdió la vida tras haberse atragantado mientras desayunaba en un geriátrico de Córdoba.

El trágico hecho se produjo el jueves pasado y recién trascendió durante las últimas horas, en un establecimiento para adultos mayores ubicado sobre la calle José Manuel Saravia al 500 del barrio General Bustos.

La víctima sufrió una broncoaspiración mientras ingería los alimentos, se desmayó y cayó al suelo.

En el lugar, se hizo presente el servicio de emergencias que le brindó asistencia a la mujer. Sin embargo, pese a las maniobras realizadas, se constató que había perdido la vida.