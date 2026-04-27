Operativos simultáneos en Córdoba: cuatro detenidos y secuestro de armas

Cuatro personas fueron detenidas en el marco de una serie de operativos simultáneos llevados adelante en distintos puntos del interior de Córdoba, en el marco de investigaciones por hechos de robo y agresiones.

Los procedimientos se concretaron en las localidades de Jesús María, Cruz del Eje, La Rinconada, Villa Carlos Paz, Morteros y Quilino, donde efectivos policiales llevaron adelante allanamientos y controles en simultáneo.

Como resultado, cuatro personas quedaron detenidas por su presunta participación en distintos hechos delictivos. Además, durante los operativos se procedió al secuestro de una motocicleta, un revólver y una carabina.

En paralelo, las fuerzas de seguridad lograron recuperar dos motocicletas que habían sido robadas, así como también diversos elementos sustraídos de un comercio, los cuales fueron restituidos a sus propietarios.

Las investigaciones continúan bajo la órbita de la Justicia, mientras se avanza en el esclarecimiento de los hechos.