Punilla: Un vecino deberá pagar más de $2 millones por mejorar una plaza

Un vecino de Villa Santa Cruz del Lago fue notificado con una multa que supera los dos millones de pesos por haber participado en trabajos de mejora en una plaza del barrio, en un hecho que generó fuerte polémica en la comunidad.

Según consta en la cédula de notificación, se le atribuye una infracción por “alteración de cosa pública o privada”, en el marco del Código de Convivencia Municipal. La sanción económica fijada equivale a 125 UF, lo que representa $250.000, más un adicional de 1050 UF que eleva el monto total a $2.100.000.

El caso se vincula con una situación difundida días atrás, cuando un grupo de vecinos decidió intervenir una plaza que se encontraba en mal estado. La acción fue realizada con recursos propios, ante la falta de respuestas, pero terminó derivando en sanciones municipales.

La resolución fue dictada por el Tribunal Administrativo de Faltas local y establece un plazo para el pago, bajo apercibimiento de avanzar con medidas legales en caso de incumplimiento.

El hecho generó cuestionamientos en la comunidad, ya que los trabajos realizados tenían como objetivo reacondicionar el espacio para su uso por parte de niños y familias del sector.

A principio de mes, los vecinos cuestionaron la aplicación de la normativa y denunciaron: «Si arreglar algo para mejorar ya es motivo de sanción, entonces cualquier acción cotidiana podría ser multada, como levantar basura de la vía pública o tapar un pozo. Es insólito y creemos que tiene que ver con una cuestión política. Eso se hizo a pedido del Ejecutivo».