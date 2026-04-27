Rescatan a un perro atrapado en una cloaca en La Calera

Bomberos voluntarios de La Calera rescataron a un perro que había quedado atrapado dentro de una cloaca en la Costanera Vélez Sarsfield.

El hecho ocurrió el 24 de abril por la tarde, cuando las dotaciones acudieron al lugar y constataron la presencia del animal en el interior del conducto.

Tras asegurar la zona, los efectivos realizaron las tareas necesarias para liberarlo y ponerlo a resguardo. Luego del rescate, se le efectuó una revisión para descartar posibles heridas.

Según informaron, el perro se encontraba en buen estado, por lo que fue liberado en el lugar.

El operativo demandó poco más de media hora y contó con la participación de dos móviles.