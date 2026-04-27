Salta: rescatan a una menor por presunta trata en un colectivo

Un transporte de pasajeros fue interceptado en Salta y derivó en el rescate de una menor de edad, considerada presunta víctima de trata, además del secuestro de hojas de coca y mercadería ilegal.

El procedimiento se realizó ayer sobre la Ruta Provincial 10, en la localidad de General Güemes, cuando efectivos de Gendarmería Nacional detuvieron la marcha de un colectivo que viajaba desde Jujuy con destino a Buenos Aires.

Durante el control, los uniformados detectaron que 14 ciudadanos de nacionalidad colombiana no contaban con documentación que acreditara su ingreso al país. Entre ellos se encontraba una menor que viajaba sin la compañía de sus padres ni de un adulto responsable.

Ante la situación, se activó el protocolo correspondiente y la joven fue trasladada primero al hospital local y luego al Materno Infantil de la ciudad de Salta, donde quedó internada con custodia. Posteriormente, fue puesta a disposición del área provincial de asistencia a víctimas de trata.

En paralelo, los gendarmes inspeccionaron el vehículo y encontraron 280 kilos de hojas de coca ocultos en un doble fondo de la bodega, además de 112 bultos de mercadería de origen extranjero.

Por disposición de la Justicia federal, los 13 ciudadanos fueron detenidos y se ordenó su expulsión del país. En tanto, los conductores del colectivo y una coordinadora quedaron supeditados a la causa.