Se incendió la cabina de un camión en una estación de servicio

Un principio de incendio en la cabina de un camión movilizó a bomberos voluntarios en la localidad de Las Varillas. El hecho se registró en la playa de estacionamiento de camiones de una estación de servicio Shell ubicada en la salida hacia Alicia.

Según se informó, el foco ígneo se originó en la cabina del vehículo, que se encontraba estacionado en el lugar.

La rápida intervención de los bomberos permitió controlar la situación en pocos minutos, evitando que las llamas se propagaran.

Como consecuencia del episodio, no se registraron personas heridas, aunque sí daños materiales en el rodado.