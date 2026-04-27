Secuestran más de 54 kilos de cocaína y detienen a cuatro personas

Gendarmería Nacional secuestró más de 54 kilos de cocaína y detuvo a cuatro personas como resultado de dos operativos realizados en el norte del país.

El primero de los procedimientos tuvo lugar sobre la Ruta Nacional 38, en Catamarca, donde efectivos del Escuadrón 67 detuvieron la marcha de un automóvil Citroën C3 que viajaba desde La Quiaca hacia Mendoza.

Durante el control, mediante el uso de un escáner móvil, los gendarmes detectaron anomalías en el torpedo y los zócalos del vehículo. Tras la inspección, hallaron 54 envoltorios con un total de 39 kilos de cocaína.

El Juzgado Federal N°1 de Catamarca ordenó el secuestro de la droga y del rodado, y la detención del conductor.

En paralelo, una investigación llevada adelante por la Unidad de Investigaciones Antidrogas de Santiago del Estero derivó en cinco allanamientos simultáneos: cuatro en esa provincia —en Termas de Río Hondo, Añatuya y La Banda— y uno en Salta, además de procedimientos en pabellones del Servicio Penitenciario Federal.

Según la pesquisa, una organización delictiva operaba desde la cárcel, coordinando actividades vinculadas al narcotráfico.

Como resultado de los allanamientos, fueron detenidas tres personas —dos mujeres y un hombre— y se secuestraron 15 kilos de cocaína, vehículos, motocicletas, balanzas de precisión, teléfonos celulares, un pendrive y dinero en efectivo.