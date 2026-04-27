Tragedia en Villa Huidobro: dos muertos en un incendio de una vivienda

Una dramática situación se vivió en la mañana de este lunes en la localidad de Villa Huidobro, donde un incendio en una vivienda terminó con la vida de dos personas.

El hecho se registró en una casa ubicada en la intersección de las calles Francisco Mons y Salgueiro, en barrio Cañada Chica. Según se informó, el foco ígneo se habría iniciado en el interior del domicilio por causas que aún se encuentran bajo investigación.

El incendio se desató en las primeras horas de la jornada y avanzó con gran intensidad, provocando la destrucción total del inmueble. Ante la emergencia, trabajaron en el lugar efectivos policiales, bomberos voluntarios, personal de la Guardia Urbana y de Tránsito, quienes realizaron un importante despliegue para controlar las llamas.

Una vez sofocado el fuego, las autoridades confirmaron el peor desenlace: dos personas mayores que se encontraban dentro de la vivienda fallecieron como consecuencia del siniestro.

La zona fue rápidamente acordonada mientras se llevaban adelante las tareas de peritaje y las actuaciones correspondientes. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Huinca Renancó, que busca determinar las circunstancias en las que se originó el incendio.