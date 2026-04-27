Tragedia escolar en Rosario: una nena murió tras un golpe en el recreo

Una nena de seis años murió tras sufrir una caída durante el recreo en una escuela de Rosario. Si bien en un principio se indicó que se había tropezado porque tenía los cordones desatados, su familia desmintió esta versión, apuntó contra los directivos del colegio y reveló que semanas atrás la menor ya había padecido golpes y raspones.

El trágico hecho se produjo el viernes por la tarde en la Escuela N°117 “Islas Malvinas” cuando, por motivos que son materia de investigación, Luna, de seis años, se cayó y golpeó su cabeza contra un banco de cemento.

“Cerca de las 14.30 le avisaron a mi esposa que la nena se había golpeado. Me pareció raro y vine. Cuando estacioné el auto vi que el médico de la ambulancia entraba corriendo con la camilla y me desesperé”, contó Ricardo, padre de Luna, en diálogo con Telefe Rosario.

Según relató el hombre, cuando ingresó al establecimiento se encontró con su hija tirada en el piso, ensangrentada y puesta de costado. La menor fue trasladada de urgencia al Hospital de Niños Víctor J. Vilela, donde ingresó en estado crítico. Horas más tarde se confirmó muerte cerebral y posteriormente su fallecimiento.

Respecto a las causas del hecho, el padre de Luna desmintió la versión dada por los docentes respecto a que la nena se había caído porque tenía los cordones desatados: “Yo la agarré a mi hija en la camilla y los cordones estaban tal cual yo se los había atado”, afirmó su padre y aseguró que “siempre se los ataba con doble nudo”.

“No sabemos lo que le pasó a la nena ahí adentro. Como adultos tenían que estar, no pueden dejar que los chicos jueguen solos. La dejé acá pensando que la controlaban, y no la estaban controlando”, expuso el hombre.

Según contó Ricardo, hacía dos meses que su hija asistía a esa escuela, pero desde el comienzo de las clases no habían dejado que los padres ingresaran a conocer todo el establecimiento.

En ese sentido, contó que esta no era la primera vez que la nena sufría golpes dentro del establecimiento: “Hace tres semanas me la entregaron a las seis de la tarde con un golpe en la nariz y raspones. Ni siguiera me llamaron cuando pasó. Me dijeron que era porque jugaba y me pidieron que le dijera que no corra. Eso se lo puedo decir en mi casa, pero de estas rejas para atrás están ellos” sostuvo.

Carina, tía de la nena, cree que la versión de las docentes fue para “lavarse las manos”: “¿Por qué la nena estaba sola en ese patio? Deducen y hablan sin saber. Si no la vieron, ¿cómo van a decir que fueron los cordones?”, expresó y advirtió que “esto no va a quedar así”.

Mientras se esperan los resultados de la autopsia, la investigación del caso está a cargo del fiscal Matías Edery, de la Agencia de Siniestralidad Vial y Delitos Culposos.