Un cable suelto provocó la caída de un motociclista, ocurrió en Carlos Paz

Un motociclista de 30 años resultó herido este lunes al caer de su vehículo en plena vía pública, luego de perder el control a causa de un cable suelto. El hecho ocurrió en la intersección de las calles Roque Sáenz Peña y La Rioja, en Carlos Paz.

El siniestro se registró alrededor de las 13:19, cuando personal del Escuadrón Motorizado acudió al lugar tras un llamado de emergencia. Allí, los efectivos entrevistaron al conductor, quien se desplazaba en una motocicleta Yamaha YBR y, por causas que se investigan, terminó cayendo sobre la carpeta asfáltica.

Como consecuencia del impacto, el hombre sufrió un corte y traumatismo en su pierna derecha. En el lugar trabajó el servicio de emergencias Vittal, que brindó las primeras asistencias y dispuso su traslado al Hospital Sayago, donde fue atendido para la realización de suturas y una mejor evaluación médica.

Las circunstancias del hecho continúan bajo investigación, aunque se indicó que un cable suelto habría sido el desencadenante.