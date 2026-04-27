Villa María: 14 detenidos en operativos del fin de semana

Un total de 14 personas fueron detenidas por distintos delitos durante operativos realizados el fin de semana en Villa María y localidades del departamento General San Martín.

Según el balance policial, los procedimientos se llevaron a cabo en el marco de un despliegue coordinado entre la Unidad Regional Departamental, áreas operativas y la Secretaría de Seguridad municipal.

En ese contexto, además de las detenciones por delitos, se registraron nueve aprehensiones por infracciones al Código de Convivencia Ciudadana.

Los operativos también permitieron recuperar cuatro motocicletas y tres bicicletas que habían sido sustraídas.

Las detenciones están vinculadas a hechos de robo, hurto, resistencia a la autoridad, encubrimiento, daños, lesiones, amenazas y violación de domicilio, entre otros.

Desde la Policía destacaron que los resultados responden a los controles preventivos y patrullajes intensificados en distintos puntos del departamento.