Alerta por pérdida de gas en pleno centro de Villa General Belgrano

Bomberos Voluntarios de Villa General Belgrano intervinieron esta tarde ante una pérdida de gas en un comercio ubicado sobre avenida Ojo de Agua, en pleno sector céntrico.

El llamado se registró a las 16:35, lo que motivó el despliegue del móvil 26 con dos efectivos que se encontraban realizando tareas de prevención en el evento “Córdoba Cerca Tuyo”.

Al llegar, constataron la presencia de gas en el ambiente e iniciaron la inspección del gabinete de medidores. Allí detectaron una pequeña pérdida en uno de los equipos.

Durante la verificación, los responsables del local advirtieron que una llave en el sector de cocina había quedado abierta junto con la llave de paso, lo que habría originado la situación.

Tras controlar el riesgo, se recomendó realizar una revisión completa del sistema por parte de un gasista matriculado. En el operativo también colaboró personal de tránsito municipal.

Finalizadas las tareas, los bomberos se retiraron del lugar sin que se registraran otras novedades.