Asaltaron a una mujer en la calle y cayeron tras un operativo

Inseguridad en Alta Córdoba
Asaltaron a una mujer en la calle y cayeron tras un operativoDos hombres y un adolescente fueron detenidos luego del robo. Recuperaron pertenencias y secuestraron una réplica de arma de fuego.
Dos hombres y un adolescente fueron detenidos en barrio Alta Córdoba, en la ciudad de Córdoba, tras un operativo policial realizado luego de un robo en la vía pública.
El procedimiento se activó a partir de la denuncia de una mujer, quien relató que fue abordada por los sospechosos mientras circulaba por la zona. Según indicó, mediante amenazas la despojaron de sus pertenencias.
A partir de las características aportadas, se desplegó un operativo que permitió localizar y detener a los implicados.
Durante el procedimiento, los efectivos recuperaron una cartera, dos teléfonos celulares, dinero en efectivo y otros elementos que habían sido sustraídos. Además, se secuestró una réplica de arma de fuego utilizada para concretar el asalto.
Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia, mientras se avanza en la investigación del hecho.