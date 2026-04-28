Asaltaron a una mujer en la calle y cayeron tras un operativo

Dos hombres y un adolescente fueron detenidos en barrio Alta Córdoba, en la ciudad de Córdoba, tras un operativo policial realizado luego de un robo en la vía pública.

El procedimiento se activó a partir de la denuncia de una mujer, quien relató que fue abordada por los sospechosos mientras circulaba por la zona. Según indicó, mediante amenazas la despojaron de sus pertenencias.

A partir de las características aportadas, se desplegó un operativo que permitió localizar y detener a los implicados.

Durante el procedimiento, los efectivos recuperaron una cartera, dos teléfonos celulares, dinero en efectivo y otros elementos que habían sido sustraídos. Además, se secuestró una réplica de arma de fuego utilizada para concretar el asalto.

Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia, mientras se avanza en la investigación del hecho.