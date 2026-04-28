Avanza la búsqueda de desaparecidos en el predio de "La Perla"

El lunes que viene se iniciará una nueva etapa de excavaciones por parte del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en el predio de la provincia de Córdoba donde funcionó el centro clandestino de detención, tortura y exterminio durante la última dictadura militar.

Luego de la recuperación de numerosos restos óseos durante el 2025, proceso que permitió identificar en marzo pasado a 12 personas que fueron asesinadas y enterradas en una fosa común, se retomarán las tareas con el objetivo de profundizar la búsqueda de víctimas de la dictadura.

La expectativa es que esta nueva intervención de los equipos de arqueología forense permita extraer nuevas pruebas sobre la identidad de víctimas de secuestro y desaparición forzada, y de esa manera aportar respuestas institucionales a los familiares.

Las tareas ya se iniciaron el pasado viernes con la reparación del camino de ingreso y el desmalezamiento del área a excavar, esto es, tres hectáreas adyacentes a la zona donde se trabajó entre septiembre y noviembre de 2025.

Producto de este trabajo, y a partir del análisis antropológico de todos los restos recuperados y del cotejo de ADN con los perfiles genéticos aportados por familiares (almacenados en el Banco Nacional de Datos Genéticos), fueron identificadas 12 personas.

Esta segunda etapa de excavaciones y prospección arqueológica, ordenada por el Juzgado Federal N°3 a cargo del juez Hugo Vaca Narvaja, tendrá lugar en la zona denominada Loma de Torito dentro de la Reserva Natural Militar de la Calera.

Las tareas del EAAF se realizan en cooperación con el Servicio de Antropología Forense del Poder Judicial de Córdoba y de la Universidad Nacional de Córdoba, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

La campaña cuenta con el respaldo logístico y recursos por parte del Gobierno Provincial y de la Municipalidad de Córdoba.