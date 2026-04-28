Cayó «El Reptil, el ladrón que se hizo viral por arrastrarse en los comercios

El delincuente conocido como «El Reptil», que se hizo famoso por la viralización de imágenes donde se lo veía arrastrándose por el piso para burlar los sensores y las cámaras de los comercios, fue detenido durante las últimas horas durante un operativo policial en Villa Belgrano.

El malviviente solía atacar en la zona norte de la ciudad de Córdoba.

El sospechoso tiene 32 años, había sido registrado en varias filmaciones y fue aprehendido esta mañana, luego que un comerciante denunciara que estaba en el techo de una vivienda. A partir de las descripciones aportadas por el sujeto, «El Reptil» fue finalmente localizado en la Av. Carlos Gauss al 5800.

Durante el procedimiento, se incautaron prendas de vestir, un compresor de aire y un rollo de alambre de concertina.