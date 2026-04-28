Choque en pleno centro de Carlos Paz dejó a una joven hospitalizada

Una mujer de 23 años resultó herida y fue trasladada al Hospital Gumersindo Sayago tras un choque entre una motocicleta y un automóvil registrado este lunes por la noche en pleno centro de Villa Carlos Paz.

El siniestro ocurrió alrededor de las 20:45 en la esquina de San Martín y Cassafousth, en barrio Centro, una de las intersecciones más transitadas de la ciudad.

Según informaron fuentes policiales, el impacto se produjo cuando una motocicleta Corven 110 cc, en la que viajaban un hombre de 25 años y la joven lesionada, colisionó con un Citroën Cactus conducido por una mujer mayor de edad.

A raíz del choque, la acompañante de la moto sufrió un traumatismo en el hombro derecho. En el lugar trabajó el servicio de emergencias médicas, que le brindó asistencia y dispuso su derivación al hospital local para una mejor atención.