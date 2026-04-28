Clausuran una mueblería y una gomería por arrojar residuos

La Municipalidad de Córdoba clausuró de manera preventiva una mueblería en barrio Alta Córdoba y una gomería en Villa Revol por disposición indebida de residuos y falta de inscripción en el registro correspondiente.

En el primer caso, los inspectores constataron que una mueblería ubicada sobre calle General Paz al 2900 había arrojado 21 bolsas de consorcio en la vía pública. Los residuos incluían telas de tapicería, recortes de goma espuma y restos de madera, que fueron trasladados y abandonados en un basural de la zona norte.

Según se informó, entre los desechos se halló documentación del comercio, lo que permitió comprobar su origen. Además, el local no contaba con la inscripción obligatoria en el Registro Único de Grandes Generadores de Residuos Sólidos Urbanos, lo que constituye otra infracción.

Por otro lado, una gomería ubicada en barrio Villa Revol también fue clausurada tras una inspección iniciada por la denuncia de un vecino. En ese lugar se detectó la falta de inscripción en el mismo registro y el arrojo de cubiertas en desuso en un baldío cercano.

Ambos procedimientos fueron realizados por el Instituto de Protección Ambiental y Animal, que intervino ante las irregularidades detectadas durante los controles.