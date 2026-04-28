Clausuraron una gomería y una mueblería por tirar basura a la calle

La Municipalidad de Córdoba clausuró una gomería y una mueblería por tirar basura a la vía pública. Los comercios se encuentran ubicados en los barrios Alta Córdoba y Villa Revol y ninguno de los dos contaba con inscripción en el registro de grandes generadores de residuos.

Los operativos fueron realizados por el Instituto de Protección Ambiental y Animal, tras haberse detectado bolsas con una gran cantidad de desechos en un basural de la zona norte.

En el caso de la mueblería, se conoció que está ubicada en General Paz al 2900, y tiraba telas de tapicería, recortes de goma espuma y restos de madera en un predio de calle Spilimbergo. Por otro lado, se clausuró una gomería ubicada en la calle Malagueño al 1300, cerca de Avenida Richieri, tras la denuncia de un vecino quien manifestó que tiraban cubiertas en desuso en un baldío.