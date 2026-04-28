Condenan a nueve integrantes de una organización narco en Córdoba y Río Cuarto

Una organización narcocriminal dedicada a la comercialización de estupefacientes en Córdoba capital y Río Cuarto fue desarticulada judicialmente tras la condena de nueve de sus integrantes, quienes recibieron penas de entre 6 y 7 años y 6 meses de prisión.

La resolución fue dictada por la Cámara en lo Criminal y Correccional de 12ª Nominación de la ciudad de Córdoba, que los encontró culpables del delito de “comercialización de estupefacientes agravada por la participación organizada de tres o más personas”.

Entre los condenados se encuentra Gastón Nicolás Garay, quien recibió 7 años y 6 meses de prisión unificados con una condena anterior. El resto de los imputados —Andrea Noelia Pereyra, Adrián Arnaldo Pino, Axel Alejandro Pereyra, Lautaro Ismael Pereyra, Nuria Yamila Pereyra, Diego Jesús Arce, Marcelo Daniel Scialabbe y Vanesa Leonor Gómez— fueron sentenciados a 6 años de prisión cada uno.

La causa fue investigada por la Fiscalía del Fuero de Lucha Contra el Narcotráfico del Primer Turno de Córdoba y ejecutada por la Fuerza Policial Antinarcotráfico, que llevó adelante nueve allanamientos simultáneos en barrios Parque República, Villa El Libertador, Santa Isabel y Mafekin, además de una intervención en el Establecimiento Penitenciario N° 6 de Río Cuarto.

Durante los procedimientos se incautaron más de 11.000 dosis de cocaína, 112 de marihuana, plantas de cannabis sativa, dinero en efectivo en pesos y dólares, cuatro armas de fuego, 10 vehículos y diversos elementos vinculados a la actividad ilegal. El valor total de lo secuestrado superó los 141 millones de pesos.

Con esta resolución, la Justicia dio por acreditado el funcionamiento de la banda y su red de distribución de drogas en distintos puntos de la provincia, quedando sus integrantes a disposición de lo dispuesto por el tribunal.