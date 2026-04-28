Córdoba: Cayó otro de los integrantes de la banda de los falsos policías

Otro de los integrantes de la banda que utilizaba ropa de policías para robar, fue detenido en las últimas horas a metros de un shopping de Córdoba y ya son tres los imputados que tiene la causa. El procedimiento se concretó en las inmediaciones del Nuevocentro y fue interceptado por el personal del Departamento Robos y Hurtos por un hecho acontecido a comienzos del año.

Los ladrones utilizaron chalecos balísticos similares a los de la Policía de Córdoba para engañar a las víctimas, ingresar a una vivienda y reducir a sus moradores.

Los sospechosos fueron acusados como supuestos autores de robo calificado por el uso de arma de fuego.

Es importante destacar que el operativo fue realizado bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción del Distrito 2, Turno 4, a cargo de Víctor Chapero, que continúa con la investigación para determinar si hay más involucrados.