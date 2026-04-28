Cuándo culminará el jury contra los fiscales del Caso Dalmasso

Los alegatos del jury de enjuiciamiento contra los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro, por la investigación del crimen de Nora Dalmasso, se conocerán el próximo 6 de mayo y el proceso ingresó en su etapa final. Tras la presentación de las pruebas y los testimonios, se definió el cronograma y hay expectativa por la resolución del jurado.

En medio de las críticas de la familia Macarrón por la actitud que mostraron los funcionarios judiciales, el jurado deberá tomar una decisión en un plazo de 24 horas y una vez que los acusados hayan pronunciado sus últimas palabras.

El lunes pasado, durante la última ronda de testimonios y antes del cuarto intermedio, estuvieron presentes los ex fiscales generales de la provincia, Gustavo Vidal Lascano y Darío Vezzaro.

También prestaron declaración el fiscal de Cámara Julio Rivero, que participó en 2022 del juicio en el que se absolvió al viudo Marcelo Macarrón y Pablo Jávega, el fiscal que en 2024 identificó al parquetista Roberto Barzola como presunto asesino de Nora.