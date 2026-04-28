Detenida otra vez: había salido hace un año y volvió a caer por drogas

En el marco de una investigación dirigida por el Ministerio Público Fiscal, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) llevaron a cabo un allanamiento en la ciudad de Córdoba, donde detuvieron a una mujer de 29 años y secuestraron estupefacientes.

El procedimiento se desarrolló en una vivienda ubicada en la intersección de calles Raúl Riganti y Pedro Vitorri, en barrio Monja Sierra. Allí, los agentes lograron la aprehensión de la sospechosa, quien estaría vinculada a una causa por narcomenudeo.

Durante el operativo, los uniformados incautaron 282 dosis de cocaína, una suma de $494.500 en efectivo y diversos elementos relacionados con la actividad ilícita investigada.

Según se informó, la detenida contaba con antecedentes por comercialización de drogas y había recuperado su libertad hace aproximadamente un año, tras una intervención previa de la FPA.

El operativo fue supervisado por autoridades de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Tercer Turno, que dispusieron el traslado de la mujer y de los elementos secuestrados a sede judicial, en el marco de lo establecido por la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.