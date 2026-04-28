Detienen a un naranjita cuando intentaba ingresar a una casa

Un hombre que se desempeñaba como naranjita fue detenido en barrio Granja de Funes, en la ciudad de Córdoba, luego de ser sorprendido cuando intentaba ingresar a una vivienda.

El procedimiento se realizó durante un patrullaje preventivo, cuando efectivos policiales advirtieron movimientos sospechosos y observaron al sospechoso manipulando los sistemas de seguridad del domicilio.

De inmediato, los agentes procedieron a su aprehensión en el lugar.

Durante el operativo, se secuestraron un chaleco refractario, una barra de hierro y otros elementos que habrían sido utilizados para intentar cometer el hecho.

El detenido fue trasladado y quedó a disposición de la Justicia, mientras se investigan las circunstancias del intento de ingreso a la vivienda.