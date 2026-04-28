Fuego en un edificio del centro de Córdoba generó operativo

Un principio de incendio se desató en un departamento de un edificio ubicado sobre avenida Marcelo T. de Alvear al 728, en pleno centro de la ciudad de Córdoba.

El hecho generó un rápido despliegue de personal de Bomberos, que interviene para controlar la situación, junto a servicios de emergencia que se hicieron presentes de manera preventiva.

Como consecuencia del operativo, se dispuso un corte de tránsito en la esquina con calle Francisco N. de Laprida, lo que afecta la circulación en el sector.

Hasta el momento, no se reportaron personas lesionadas, mientras continúan las tareas para extinguir el foco y evaluar posibles daños.