Impactante caso: ciclista denunció a quien lo atropelló y murió minutos después

Un trágico siniestro vial ocurrido en la autopista Córdoba–Rosario terminó con la muerte de un ciclista que, pese a la gravedad de sus heridas, logró dar detalles del hecho antes de fallecer. El conductor involucrado se dio a la fuga, aunque horas más tarde se presentó ante la Justicia.

El episodio se registró durante la madrugada del domingo a la altura del kilómetro 462, en jurisdicción de la localidad de Leones, en el sentido Rosario–Córdoba. Tras un llamado de alerta, efectivos de la Policía Caminera llegaron al lugar y encontraron al hombre tendido sobre la calzada con lesiones de extrema gravedad.

Según informaron fuentes policiales, en esos momentos el ciclista aún estaba consciente y alcanzó a relatar que había sido embestido por un vehículo cuyo conductor escapó sin asistirlo. Minutos después, un servicio de emergencias constató su fallecimiento en el lugar.

Para facilitar las tareas periciales y preservar la escena, se dispuso un corte preventivo en la autopista, a la altura del kilómetro 434, que se extendió hasta las 10 de la mañana del lunes, cuando se normalizó la circulación.

En paralelo, avanzaba la investigación para identificar al responsable. Finalmente, durante la tarde del lunes, la Policía de Córdoba confirmó que el presunto conductor se presentó voluntariamente en una comisaría de Marcos Juárez.

Por disposición de la fiscalía interviniente, el hombre fue sometido a estudios médicos, mientras que se ordenó el secuestro de una camioneta Ford EcoSport y de su teléfono celular, elementos que serán peritados en el marco de la causa.

Hasta el momento, no se difundieron las identidades ni del ciclista fallecido ni del conductor involucrado. La Justicia continúa reuniendo pruebas para esclarecer cómo ocurrió el hecho y determinar las responsabilidades.