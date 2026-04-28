Impactante choque entre una camioneta y un camión en Berrotarán

Un accidente de tránsito se registró esta tarde en el acceso oeste de Berrotarán, sobre la autovía Ruta 36 Gobernador Juan B. Bustos, donde una camioneta colisionó con un camión.

El hecho ocurrió alrededor de las 16:20 y movilizó a bomberos voluntarios de la localidad, que acudieron con seis efectivos para asistir en el lugar.

Como consecuencia del impacto, los dos ocupantes del vehículo menor fueron trasladados al hospital local para su evaluación médica.

En el operativo trabajaron de manera conjunta una ambulancia de la Cooperativa Eléctrica de Berrotarán, personal policial y equipos de Caminos de las Sierras.

Las causas del siniestro son materia de investigación.