Intensifican la búsqueda de un hombre desaparecido en Villa Dolores

La Justicia solicitó colaboración para dar con el paradero de Jorge Alejandro López, de 52 años, quien se encuentra desaparecido desde el pasado 3 de marzo en la ciudad de Villa Dolores.

Según informó la Fiscalía de Instrucción de Segunda Nominación, el hombre —conocido como “Arle”— fue visto por última vez cuando se retiraba a pie del Hospital de Villa Dolores.

Al momento de su desaparición vestía una remera negra con estampa blanca en el pecho con la inscripción “RIO”, pantalón deportivo negro, zapatillas negras con suela blanca y una gorra roja.

En cuanto a sus características físicas, mide aproximadamente 1,70 metro, es de contextura delgada, piel trigueña, cabello corto entrecano, ojos marrones y presenta bigote y cejas tupidas. Como rasgo distintivo, posee cuatro cicatrices de quemaduras de cigarrillo en el brazo derecho.

Desde la Fiscalía solicitaron que cualquier información sobre su paradero sea comunicada a la dependencia judicial más cercana o a la Policía.