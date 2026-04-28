Intentaron tirar la droga y quedaron detenidos: cayó una pareja narco

Luego de una investigación que se extendió durante aproximadamente cinco meses, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) desarticularon un punto de venta de drogas y detuvieron a una pareja en la localidad de Estación Juárez Celman.

El operativo incluyó cinco allanamientos simultáneos en viviendas de barrio Villa Los Llanos, donde fueron detenidos una mujer de 53 años y un hombre de 49, señalados como responsables de la comercialización de estupefacientes en la zona.

Durante los procedimientos, los investigadores secuestraron varias dosis de cocaína y marihuana, dinero en efectivo y distintos elementos vinculados a la actividad ilegal.

Según se desprende de la causa, personas provenientes de localidades cercanas se trasladaban hasta el barrio para adquirir drogas.

Además, al momento del ingreso del Equipo de Acciones Tácticas, la principal investigada intentó deshacerse de estupefacientes y de una balanza digital, aunque fue rápidamente controlada por los efectivos.

El procedimiento fue supervisado por la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Tercer Turno, que dispuso el traslado de los detenidos y el secuestro del material incautado.