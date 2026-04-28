Investigan a cinco policías por la muerte del joven que estaba en coma

Cinco policías son investigados por la muerte de Tomás Orihuela, el joven de 19 años que cayó en coma tras haber sido detenido en Córdoba. Había sido internado en grave estado luego de haber estado privado de su libertad en la Comisaría N°6 del barrio General Paz. Desde la fuerza de seguridad se manifestó que su cuadro se había originado por un intento de suicidio.

Sin embargo, la familia de la víctima rechazó esta versión y exigió que haya justicia.

Orihuela perdió la vida en el Hospital Eva Perón a partir de un cuadro derivado de un edema cerebral.

El joven había recuperado la libertad luego de pasar cuatro meses detenido en Bouwer y dos días más tarde, lo capturaron durante en barrio Bajo Pueyrredón, presuntamente, por una causa que ya estaba archivada.

«La Policía dice que se quiso ahorcar con un buzo en la comisaría. Creemos que no es verdad, porque él ya estuvo detenido cuatro meses y nunca tuvo ese tipo de conductas. No es un chico depresivo, no consume alcohol ni drogas»; aseguraron sus familiares.

Al respecto, el ministro Juan Pablo Quinteros defendió la versión de que el joven habría intentado quitarse la vida dentro de la celda.

Se inició un sumario y el Órgano de Control de las Fuerzas de Seguridad ordenó el secuestro de los celulares de los oficiales que hacían guardia cuando el joven fue descubierto en grave estado.