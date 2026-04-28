Otra vez: robaron a un comercio de Cárcano, ya van tres en dos meses

Un comercio ubicado sobre avenida Cárcano de Carlos Paz, Punto Madero fue nuevamente blanco de la inseguridad anoche, en un hecho que ya suma tres robos en poco más de dos meses.

Según denunciaron sus propietarios, los ladrones rompieron los medidores de luz del local para desactivar el sistema eléctrico y dejar fuera de funcionamiento las cámaras de seguridad. Con esa maniobra, lograron ingresar al negocio sin ser registrados.

El local afectado es una cafetería y pastelería artesanal que funciona en la zona de Cárcano al 200, y cuyos dueños ya habían sufrido dos episodios similares en las últimas semanas.

Los comerciantes manifestaron su preocupación por la reiteración de los hechos y señalaron que la situación se vuelve cada vez más difícil de sostener. Además, indicaron que contarían con datos que permitirían identificar a los responsables, incluyendo registros y huellas.

El caso fue difundido a través de redes sociales, donde expresaron su bronca por lo ocurrido y pidieron colaboración para aportar información que ayude a avanzar con la investigación.