Quiénes son los acusados por el crimen de la jubilada en Quilino

La fiscal Analía Cepede avanza con la investigación para esclarecer el brutal crimen de una jubilada en Quilino. Hay tres detenidos en la causa, fueron imputados de homicidio criminis causa y la hipótesis es que intentaban quedarse con sus ahorros.

Vicenta López tenía 82 años y el pasado viernes 24 de abril fue hallada sin vida dentro de su vivienda de la calle Chubut al 140.

Para la justicia, la mujer había salido de la casa para regar las plantas y, al regresar, un delincuente se metió detrás de ella. Luego entraron otros dos más y la maniataron, la amordazaron con una sábana y le colocaron cinta adhesiva en la boca. La víctima utilizaba una dentadura postiza y murió al tragarse la prótesis en medio del ataque.

Por la causa, se encuentran detenidos Leonardo Jaime (33) y Teresita Sánchez (36), quienes eran vecinos de López y conocían sus movimientos a la perfección. Aparentemente, él incluso había realizando arreglos y tareas domésticas en su casa. A su vez, hay un tercer involucrado, Miguel Antonio Quinteros (29), un hombre oriundo de la localidad de Lucio V. Mansilla que está sindicado como el autor material del homicidio.

De acuerdo a las informaciones que se conocieron, el grupo pretendía hacerse con un botín de entre 20 y 25 millones de pesos correspondiente a la venta de un vehículo que había realizado la víctima.