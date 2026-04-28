Ricardo Jaime negó sobornos y pidió su traslado a una cárcel de Córdoba

El exsecretario de Transporte de la Nación, Ricardo Jaime, prestó declaración en Comodoro Py, rechazó las acusaciones de sobornos y pidió su traslado a una cárcel de Córdoba por problemas de salud. El ex funcionario se presentó este martes 28 de abril ante el Tribunal Oral Federal 7 en el marco de la Causa Cuadernos y desmintió a los empresarios.

En ese sentido, dijo que lo involucraron «bajo presiones» para evitar ir presos: «Las acusaciones fueron hechas bajo una figura extorsiva utilizada durante la instrucción». Asimismo, minimizó la documentación que sustenta el expediente. «El único hecho que figuraría en las fotocopias es un pago que se habría hecho en 2010 y correspondería a la Hidrovía».

En otro fragmento de su declaración, se refirió a Aldo Roggio y soltó: «Nunca tuve la presencia del señor Roggio en mi despacho».

Jaime solicitó su traslado a otra unidad penitenciaria para poder recibir visitas familiares y continuar su tratamiento médico en mejores condiciones.

Es importante destacar, que según la acusación, Jaime habría sido uno de los responsables de recaudar fondos ilegales provenientes de empresarios del transporte, quienes habrían pagado retornos a cambio de beneficios en subsidios.