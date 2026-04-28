Se conoció el video de la última detención de Tomás Orihuela

Mientras avanza la investigación por la muerte de Tomás Orihuela, el joven de 19 años que estaba alojado en una comisaría de Córdoba y fue trasladado en grave estado a un hospital, donde finalmente falleció, se conoció el video de la última detención donde suelta una frase escalofriante.

«Decile, ma’, que me están llevando»; se escucha decir al joven, durante un procedimiento en barrio Bajo Pueyrredón.

Orihuela aparece en las imágenes con un buzo deportivo y las manos esposadas frente a un grupo de policías.

El material está fechado el sábado 25 de abril a las 16:37 horas y muestra su traslado hacia la Comisaría Nº6 de barrio General Paz, donde -según indicaron desde la fuerza de seguridad- habría intentado quitarse la vida. Posteriormente, fue derivado al Hospital Córdoba y al Hospital Eva Perón, donde se confirmó su cuadro clínico y posterior fallecimiento.

La causa está a cargo del fiscal Andrés Godoy, quien analiza cámaras de seguridad y ordenó el secuestro de los celulares de los cincos policías involucrados en el episodio.

En simultáneo, la madre del joven aseguró que cuando se enteró de su detención intentó llevarle un abrigo, pero los policías le dijeron que su hijo estaba durmiendo y no dejaron verlo,. Poco después, informaron que lo encontraron «ahorcado con un buzo».