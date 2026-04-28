Se hizo pasar por un empleado de la Anses y asaltó a una jubilada

Un delincuente se hizo pasar por un empleado de la Anses y asaltó una jubilada, en un hecho ocurrido en una vivienda de la ciudad de San Francisco. La víctima es una mujer de 73 años que fue amenazada de muerte en el interior de su domicilio, ubicado en el Pasaje Poeta Lugones.

Todo comenzó con una llamada telefónica engañosa (para una supuesta verificación de datos) y siguió minutos después, cuando un hombre se presentó en su casa con la excusa de corroborar la información personal. En ese momento, sorprendió a la mujer y la obligó a ingresar al domicilio, donde la amenazó y le exigió dinero y otros objetos de valor.

Tras haber forcejeado por la víctima, le sacó el teléfono celular y otras pertenencias y saltó una tapia para escapar.

Por el momento, no hay detenidos y trascendió que la jubilada fue trasladada hacia el Hospital Iturraspe.