Simularon ser policías para robar: cayó un tercer implicado

Un hombre fue detenido en las inmediaciones del Nuevocentro Shopping, en la ciudad de Córdoba, y se convirtió en el tercer implicado en el robo domiciliario ocurrido el 17 de enero en barrio Villa El Libertador.

Según informaron fuentes policiales, el detenido tenía pedido de captura y estaría vinculado al asalto en el que los delincuentes simularon ser policías para ingresar a una vivienda.

De acuerdo a la investigación, los asaltantes utilizaron chalecos balísticos con insignias policiales, lograron entrar al domicilio, redujeron a los moradores y sustrajeron diversas pertenencias.

Con esta detención, ya son tres los acusados por el hecho, imputados como supuestos autores del delito de robo calificado por el uso de arma de fuego.

La causa continúa en investigación, bajo la órbita del magistrado interviniente.