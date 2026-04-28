Tiró la mochila al ver un control: llevaba ganzúas y barretas en Carlos Paz

Un adolescente de 16 años fue demorado durante un operativo policial en el centro de Villa Carlos Paz, luego de ser detectado por las cámaras de seguridad cuando abandonaba una mochila con herramientas presuntamente utilizadas para forzar cerraduras.

El procedimiento se llevó a cabo durante la madrugada de este martes, alrededor de las 2:50, en calle Montevideo, cuando operadores del centro de monitoreo advirtieron la situación y dieron aviso al personal del Comando de Acción Preventiva.

Al llegar al lugar, los efectivos realizaron un rastrillaje y encontraron la mochila que el joven había dejado metros antes de ser interceptado. En su interior se secuestraron una barreta, un martillo, una llave corta pernos, una ganzúa y un par de zapatillas.

El menor fue trasladado y luego entregado a su madre, conforme al protocolo vigente para este tipo de casos. La intervención se encuadró en el artículo 69 del Código de Convivencia Ciudadana, y los elementos quedaron a disposición de la Justicia.