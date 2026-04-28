Un fallo priorizó a los niños y rechazó un desalojo

Un juzgado de Corral de Bustos rechazó la demanda de desalojo presentada por un hombre contra su expareja, quien vive en el inmueble junto a los dos hijos en común, de cuatro y cinco años. La decisión se basó en el interés superior de los niños y en la situación económica y de cuidado que sostiene la madre.

El magistrado interviniente, Claudio Daniel Gómez, resolvió que no correspondía hacer lugar al pedido del propietario, quien había argumentado que la vivienda era de su exclusiva titularidad desde antes de la relación. También indicó que, tras la separación, había permitido que la mujer continuara en el lugar y que incluso se había acordado un plazo para que se retirara, ofreciendo cubrir un alquiler.

Sin embargo, el juez ponderó que los menores viven bajo el cuidado exclusivo de la madre, mientras que el padre mantiene un régimen de visitas cada 15 días. En ese contexto, remarcó que es la mujer quien se ocupa integralmente de los niños.

Además, valoró que en el mismo domicilio funciona un emprendimiento de venta de ropa que constituye el único ingreso de la madre, complementado con una cuota alimentaria equivalente al 50% de un salario mínimo. El fallo advirtió que un traslado implicaría separar el hogar del lugar de trabajo y delegar el cuidado de los menores, lo que afectaría la dinámica familiar.

La resolución también destacó la diferencia de condiciones económicas entre las partes. Según se expuso en la causa, el hombre rehízo su vida, adquirió otra vivienda de gran tamaño y un vehículo de alta gama.

El juez concluyó que admitir el desalojo resultaría “injusto e inequitativo” desde una perspectiva de género, y sostuvo que este tipo de conflictos no debe resolverse mediante un juicio de desalojo, sino en el ámbito del derecho de familia, donde se contemplen con mayor amplitud las pruebas y el contexto.

Asimismo, recordó que la situación de los concubinos en este tipo de procesos es discutida jurídicamente, y citó por analogía el Código Civil y Comercial, que prioriza la atribución de la vivienda familiar a quien tiene a su cargo el cuidado de los hijos.