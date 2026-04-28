Una mujer perdió el control del auto y despistó en la autopista Córdoba-Carlos Paz

Un accidente de tránsito se registró el sábado por la noche en la Ruta 20, a la altura del kilómetro 18,700, en jurisdicción de Malagueño, donde un automóvil despistó por causas que aún se investigan.

El siniestro ocurrió cerca de las 20:50 y fue atendido por personal de Bomberos Voluntarios, que acudió tras un llamado de emergencia.

Según se informó, el vehículo era ocupado por una sola persona, una mujer, quien resultó con lesiones leves. Fue asistida en el lugar por un servicio de emergencias médicas, sin necesidad de traslado a un centro de salud.

En el operativo también participaron efectivos de Policía Caminera y personal de Seguridad Vial, que trabajaron en la zona para garantizar la asistencia y el orden del tránsito.