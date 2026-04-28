Villa Ballester: encontraron ocho fetos y el médico asegura que todo fue legal

La investigación por un caso de violación y aborto en Villa Ballester sumó este lunes un nuevo capítulo tras el hallazgo de ocho fetos desmembrados en bolsas de consorcio durante un allanamiento. El procedimiento generó fuerte repercusión pública, aunque desde el entorno médico aseguraron que todo se realizó conforme a la normativa vigente.

El ginecólogo Damián Levy, señalado en el caso, rechazó las versiones que circularon en las últimas horas y defendió la intervención. En declaraciones televisivas, afirmó que el procedimiento “se enmarcó estrictamente dentro de la ley” y desmintió irregularidades. Según explicó, se trató de una práctica realizada bajo la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo, en el contexto de una menor de 12 años embarazada como consecuencia de un abuso sexual.

El caso tomó estado público cuando la Justicia Federal inició la búsqueda de la niña, oriunda de Santiago del Estero. En ese marco, la Policía bonaerense allanó el centro médico donde se llevó a cabo la intervención y encontró restos fetales que, de acuerdo a lo informado posteriormente, estaban descartados conforme a los protocolos para residuos patogénicos.

Levy sostuvo que tanto la paciente como su madre “se encuentran en buen estado de salud” y ya regresaron a su provincia. Además, remarcó que el equipo médico está a disposición de la Justicia: “Estamos a entera disposición del fiscal para lo que necesite”.

El profesional insistió en la legalidad del procedimiento y en el respeto de los protocolos médicos. “Estoy con la convicción firme de que lo llevado a cabo está dentro del marco de la ley. Fue un aborto en el marco legal”, expresó, y añadió que la decisión fue tomada “de forma autónoma y voluntaria” por la paciente y su madre.

Por su parte, el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires informó que realizó una inspección en el establecimiento. Según el comunicado oficial, se detectaron “infracciones menores”, como humedad en una sala de cirugía y la falta de una lámpara cialítica, por lo que se otorgó un plazo de adecuación. Desde la cartera aclararon que estas observaciones “no constituyen motivo de clausura ni implican la interrupción del funcionamiento”.

Asimismo, el organismo recordó el marco legal vigente: hasta la semana 14 inclusive se puede acceder a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), mientras que desde la semana 15 rige la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en casos de violación o cuando esté en riesgo la salud o la vida, sin límite de edad gestacional.

Finalmente, el informe oficial confirmó que los residuos derivados de los procedimientos “se encontraban correctamente dispuestos en bolsas rojas”, tal como lo establece la normativa para el manejo de residuos patogénicos en centros de salud.