Alta Gracia: fueron a agradecer un milagro y terminaron asaltados

Alta Gracia. Un episodio que mezcla fe, dolor y desamparo sacudió a una familia que había llegado hasta la gruta de la Virgen de Lourdes de Alta Gracia con un único propósito: agradecer. La historia, que comenzó con un gesto íntimo de gratitud, terminó marcada por la indignación y la impotencia.

La joven, protagonista involuntaria de este relato, había sobrevivido a un grave accidente a caballo. Su estado fue crítico: días en terapia intensiva, un proceso lento de recuperación, secuelas que afectaron su habla, su movilidad y hasta su capacidad de alimentarse por sí misma. La visita al santuario no era una excursión más, sino un acto profundamente simbólico, casi un cierre espiritual de una etapa atravesada por el miedo.

Pero ese momento de recogimiento fue quebrado de forma abrupta.

Mientras la familia permanecía en la gruta, desconocidos ingresaron a su camioneta —que, según aseguran, estaba correctamente cerrada— utilizando un inhibidor de señal para desactivar la alarma. En cuestión de minutos, se llevaron celulares y dinero destinado a la rehabilitación de la joven.

“Nos sacaron todo en un momento muy doloroso”, resumieron.

El hecho, de por sí grave, adquiere otra dimensión por el contexto: no ocurrió en una zona aislada o de tránsito ocasional, sino en un espacio asociado a la fe, donde las personas llegan en situaciones de vulnerabilidad emocional. “Nunca pensamos que nos podía pasar algo así en un lugar como un santuario”, expresaron.

A esto se suma un elemento inquietante: las cámaras de seguridad habrían dejado de funcionar justo después de que la familia descendiera del vehículo. Y como si fuera poco, una hora más tarde se registró un robo con características similares a otra familia en el mismo lugar. El patrón sugiere algo más que un hecho aislado.

Más allá de las pérdidas materiales, el golpe más duro fue intangible: en los celulares robados había registros del proceso de recuperación de la joven. Imágenes y videos que documentaban su lucha diaria, su evolución, sus pequeños grandes avances. “Eso no se recupera más”, lamentaron.

El caso vuelve a poner en discusión un problema que crece en distintos puntos del país: el uso de inhibidores para cometer robos en segundos, sin dejar rastros visibles, y la vulnerabilidad de espacios públicos —incluso aquellos cargados de significado espiritual— ante estas modalidades delictivas.

La familia, atravesada aún por la angustia, dejó un pedido claro: que el hecho no quede en el olvido. Que sirva para reforzar controles, revisar sistemas de seguridad y evitar que otros atraviesen una experiencia similar.

