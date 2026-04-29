Asistieron un parto de urgencia en una casa y ayudaron a nacer a una beba

El hecho ocurrió el martes por la noche en barrio Parque República, en la ciudad de Córdoba, cuando un llamado alertó sobre una mujer que se encontraba en pleno trabajo de parto.

Al llegar al domicilio, los uniformados se encontraron con una situación de urgencia y asistieron a la joven, acompañándola durante todo el proceso hasta el nacimiento de su hija.

Tras el parto, se montó un operativo de traslado hacia un centro de salud, donde ambas recibieron atención médica y permanecen bajo observación.

Según informaron fuentes policiales, la intervención fue clave para garantizar el nacimiento en condiciones seguras ante la inminencia del parto.