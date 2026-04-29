Control en la Terminal de Córdoba terminó con un hombre detenido

En el marco de controles preventivos, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) detuvieron a un hombre mayor de edad durante un procedimiento realizado en la Terminal de Ómnibus de Córdoba.

El operativo se llevó a cabo mientras se controlaba a pasajeros en el predio. Allí, el personal inspeccionó a dos hombres y, tras el palpado preventivo, encontró varias dosis de marihuana, una balanza digital y otros elementos de interés. Ante esta situación, uno de ellos quedó aprehendido.

De manera paralela, se desarrolló un control vehicular sobre la Ruta Nacional 36, a la altura del peaje Bower, donde se inspeccionaron distintos vehículos y personas, logrando el secuestro de más dosis de marihuana.

Además, la FPA realizó tareas operativas en distintas localidades del interior provincial, entre ellas San Antonio de Litín, Cintra, Chilibroste, Saira, Villa Cura Brochero, Las Rabonas, Mina Clavero, Río Cuarto, Villa María y San Francisco.

Por disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Tercer Turno, se ordenó la detención del hombre y el secuestro de todos los elementos incautados.